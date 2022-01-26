Росія підтвердила отримання від США відповіді щодо "гарантій безпеки"

У Міністерстві закордонних справ Росії підтвердили отримання від Сполучених Штатів письмової відповіді щодо "гарантій безпеки". Їх передав посол США Джон Салліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"В ході зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь адміністрації США на раніше представлений російською стороною проєкт двостороннього Договору про гарантії безпеки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що США передали письмову відповідь на російські "гарантії безпеки". НАТО також планує надати Росії свою письмову відповідь на "гарантії безпеки".