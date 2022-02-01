Росія продовжує посилювати забезпечення своїх військ навколо України – Пентагон

Російські сили, розташовані вздовж українського кордону – як у західній частині РФ, так і на території Білорусі – продовжують отримувати додаткову логістичну, медичну та іншу підтримку.

Це підтвердив у вівторок під час брифінгу в Пентагоні речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми вже давно говоримо, що крім боєздатності, яку Путін продовжує посилювати в західній частині своєї країни, а також в Білорусі, він упродовж багатьох останніх тижнів збільшує їхнє матеріально-технічне забезпечення та інші можливості»,- зазначив Кірбі.

Він уточнив, що це стосується як питань логістики, так і авіаційної підтримки, а також медичного забезпечення.

«Ми бачили, як він (Путін – ред.) посилює такого роду підтримку для цих сил, що, вочевидь, включає (розгортання – ред.) польових госпіталів, лікарів, медперсоналу, а також багато чого іншого, що необхідно для забезпечення медичної допомоги військам у польових умовах», - зауважив представник Пентагону.

Водночас за його словами, факт посилення медичного забезпечення військ сам по собі не обов’язково вказує на підготовку нової агресії РФ проти України.

«Ми розглядаємо цілу мозаїку з інформації й оцінюємо те, що ми бачимо на місцях»,- підкреслив Кірбі.

У цьому зв’язку він зауважив, що в Пентагоні, як і кілька тижнів тому, продовжують вважати, що Путін «має достатньо можливостей, щоби піти в наступ в будь-який момент, якщо він цього захоче».

У вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим закликав РФ негайно припинити ескалацію та відвести війська від кордонів з Україною.