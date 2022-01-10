Росія вимагає гарантій того, що Україна ніколи не стане членом НАТО - Рябков

Росія вимагає від США "залізобетонних гарантій" того, що Україна та Грузія ніколи не стануть членами НАТО.

У РФ наголосили, що це питання національної безпеки країни, заявив під час брифінгу за підсумками переговорів у Женеві заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

"Ми наголошуємо, що для нас це абсолютно обов'язково - переконатися, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Ми хотіли б, щоб на мадридському саміті НАТО формула, схвалена бухарестським самітом у 2008 році, була б відкликана та замінена на наступне: "Україна та Грузія ніколи не стануть членами Північноатлантичного альянсу, - заявив він.

При цьому він наголосив, що РФ набридло вести "порожні розмови, від напівобіцянь, від неправильного тлумачення".

"Ми не довіряємо іншій стороні. Нам потрібні залізобетонні, юридично значущі гарантії, не обіцянки, а саме гарантії, зі словами "мають", "зобов'язані", ніколи не ставати членами НАТО. Це питання національної безпеки Росії, - заявив Рябков.

Нагадаємо, сьогодні в Женеві завершилися перші переговори щодо "гарантій безпеки" між чиновниками США та Росії, які тривали майже вісім годин.

Чиновники США та Росії обговорили розміщення ракет та проведення військових навчань у Європі.

Водночас Штати наголосили, що не дозволять іншими країнами зачиняти двері до НАТО. За матеріалами Слово і Діло.