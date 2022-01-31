Росія збирається направити понад 30 тисяч військових до білорусько-українського кордону - США

До початку лютого Росія планує розмістити на кордоні Білорусі й України понад 30 тисяч військових.

Про це під час засідання Радбезу ООН повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Ми побачили докази, що Росія має намір розширити свою присутність до більше ніж 30 тисяч військових біля білорусько-українського кордону, менш ніж дві години на північ від Києва, до початку лютого", - сказала вона.

За словами Томас-Грінфілд, до Білорусі вже перекинули майже 5 тисяч російських військових, а також балістичні ракети малої дальності, спеціальні сили й протиповітряні батареї. Байден на Радбезі ООН прокоментував ситуацію навколо України

Загалом уздовж кордону з Україною Росія накопичила понад 100 тисяч військових.

"Це бойові підрозділи та спеціальні війська, які готові робити наступальні дії на Україну", - зауважила постпред США при ООН.

Крім того, Росія продовжує перекидати війська й зброю.

"Росія вже використала понад 2000 залізничних вагонів, щоб перемістити війська та зброю з Росії до українського кордону", - додала Томас-Грінфілд.

Рада безпеки ООН підтримала проведення засідання щодо України, яке ініціювали Сполучені Штати на тлі загрози російського вторгнення.

Раніше США ініціювали засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через загрозу російського вторгнення в Україну. За матеріалами Прямий канал.

До того депутати Верховної Ради ухвалили постанову, у якій заявили про неприйнятність військового шантажу щодо України з боку Росії. Цей документ надіслали Організації Об'єднаних Націй, Європарламенту, іншим державам і міжнародним організаціям.

Зазначимо, що країни НАТО переводять сили в стан готовності й направляють додаткові кораблі та винищувачі до країн у Східній Європі.

Таким способом Північноатлантична організація планує посилити оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні й навколо неї.

До слова, в американській газеті The New York Times опублікували нову карту розташування російських військ поблизу кордону з Україною. Натепер близько 100 тисяч ворожих військових оточують нашу країну з трьох боків.