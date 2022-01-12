Росіяни змусили світ обговорювати розширення НАТО, а не свою агресивну політику - представник Атлантичної ради

Російська дипломатія зуміла змістити центр дискусії у бік розширення НАТО і відвести власну агресивну та небезпечну поведінку у регіоні на другий план. Ці слова Деніела Фріда процитувала заступник директора Центру Євразії Атлантичної ради (США) Мелінда Харрінг під час дискусії Київського безпекового форуму. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ден має рацію, і Вашингтон повинен знайти шлях, щоб змінити фокус дискусії", - заявила Харрінг.

Також вона зазначила, на її думку, критичну помилку Вашингтона - відсутність вимог деескалації на кордонах України до початку переговорів.

"Поговорімо про результати. Чи є вони? Ні. Добре, що ми говоримо, але нема про що доповідати, великого прориву немає. Я думаю, що Вашингтон зробив велику помилку, що не вимагав деескалації до переговорів", - наголосила представник Атлантичної ради..

Зазначимо, що переговори відбувалися на основі пропозицій МЗС Росії, яке 17 грудня опублікувало російський проєкт угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Він складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також від розміщення ракет середньої та меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

7 січня міністри закордонних справ країн НАТО погодили спільну позицію перед російсько-американськими переговорами. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує на прорив під час переговорів з РФ. РФ не має наміру йти на поступки. За матеріалами ZN.ua