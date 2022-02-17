Російські військові в Білорусі загрожують країнам Балтії та Польщі - президент Литви

Росія зосередила в Білорусі 45 000 солдатів, і їхня присутність загрожує країнам Балтії та Польщі, заявив у четвер президент Литви Гітанас Науседа.

Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Напруженість між Москвою та столицями країн НАТО висока після кількох тижнів звинувачень Сполучених Штатів у тому, що Росія розмістила до 150 000 військовослужбовців біля кордонів України для вторгнення. Москва звинувачує Захід в "істерії" та заперечує, що хоче вторгнення.

Спільні російські та білоруські військові навчання біля кордону Білорусі з Україною мають завершитись у неділю.

"Вони зібрали 45 тисяч військовослужбовців, багато військової техніки, ВПС. І ми не чуємо дуже чітко сформульованих обіцянок, що це буде виведено на територію Росії після закінчення навчань. Це ще один спосіб зберегти напругу", - сказав Науседа у відеозверненні після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

"Це створює більше потенційних загроз зараз і для країн Балтії та Польщі", - додав він.

Країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія, а також Польща є членами Європейського Союзу та НАТО.

НАТО розраховує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після навчань, заявив 7 лютого голова військового комітету Альянсу.