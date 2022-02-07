Російський генерал виступив проти війни з Україною

Відомий прорадянськими поглядами генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, виступаючи як голова "Загальноросійських офіцерських зборів", оприлюднив звернення проти війни Росії з Україною.

У підготовці такої війни він звинуватив керівництво Росії та президента Володимира Путіна, якого закликав піти у відставку, передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

Звернення датоване 31 січня, але коментатори в інтернеті, зокрема, політолог Іван Преображенський, звернули увагу на нього лише наприкінці цього тижня.

На думку Івашова, "раніше Росія (СРСР) вела вимушені (справедливі) війни, і, як правило, коли іншого виходу не залишалося, коли життєво важливі інтереси держави та суспільства опинялися під загрозою". Однак зараз, як пише генерал, єдиною загрозою для існування Росії є деградація її внутрішнього життя. Зовнішні ж загрози "не є нині критичними".

"Зберігається загалом стратегічна стабільність, ядерна зброя перебуває під надійним контролем, угруповання сил НАТО не нарощуються, загрозливої активності не виявляють", - пише Івашов.

Як ідеться у зверненні, Україна як незалежна держава має право на індивідуальну та колективну оборону.

"Зрозуміло, для того, щоб Україна залишилася дружнім сусідом для Росії, необхідно було для неї продемонструвати привабливість російської моделі держави та системи влади", - пише Івашов. Він також зазначає, що більшість держав світу не визнає анексований Крим та Севастополь російськими, що "переконливо показує неспроможність російської зовнішньої політики та непривабливість внутрішньої".

На думку генерала, застосування військової сили проти України "по-перше, поставить під сумнів існування самої Росії як держави; по-друге, назавжди зробить росіян та українців смертельними ворогами". Івашов також побоюється вступу до конфлікту країн НАТО, зокрема Туреччини.

"Крім того, Росія однозначно буде зарахована до категорії країн, що загрожують миру та міжнародній безпеці, обкладена важкими санкціями, перетвориться на вигнанця світової спільноти, і, ймовірно, буде позбавлена статусу незалежної держави", - вважає генерал. Він переконаний, що РФ "провокує напруженість на межі війни", щоб відвернути населення від внутрішніх проблем. У зверненні також міститься вимога до Путіна "відмовитися від злочинної політики провокування війни".

Нагадаємо: Івашов у 1996-2001 роках був начальником Головного управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Росії, обіймав інші високі посади у Міноборони. Він здобув популярність, зокрема, висловивши різко негативні оцінки операції НАТО проти Сербії у 1999 році. Після виходу у відставку виступав у газеті "Завтра" та в інших ЗМІ з критикою політики російської влади з "національно-державних" позицій. Критикував також НАТО та Захід.

"Загальноросійські офіцерські збори" - громадська організація, що об'єднує офіцерів запасу прорадянських і націонал-патріотичних поглядів.