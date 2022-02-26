Росію відключають від SWIFT. Що це означає.

Росію відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT. Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що блокують рішення тільки Угорщина та Німеччина. До того в переліку були також Італія та Кіпр, але вони висловилися на підтримку таких санкцій.

Зазначимо, Верховна Рада України просила міжнародних партнерів відключити Росію від міжнародної міжбанківської системи SWIFT ще у відповідь на визнання "незалежності" угрупувань ЛДНР.

Наразі Україна має повну підтримку країн Євросоюзу щодо відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Та останніми погодились Німеччина та Угорщина. Рішення ухвалювали з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Що таке SWIFT

Система SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - це міжнародна система, яка дає можливість банкам різних країн обмінюватися інформацією та проводити платежі.

Система працює з 1973 року, співзасновниками стали 240 банків з 15 країн світу. Сьогодні SWIFT працює за бельгійським законодавством.

SWIFT - це зручний спосіб зробити грошовий переказ за кордон. Така система підходить для оплати закордонних покупок, оплати навчання, відпочинку або лікування, а також для грошових переказів знайомим та родичам.

Кожен день через SWIFT банки проводять кілька мільйонів платежів.

Що буде після відключення Росії від SWIFT

Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що станом на сьогодні російські банки є повноправними членами цього міжнародного об'єднання.

Експерт пояснює, SWIFT належить система передачі інформації, через яку банки надсилають один одному повідомлення про зарахування коштів, накази про перекази тощо. Самі міжнародні розрахунки здійснюються через кореспондентські рахунки банків.

На такому рахунку один банк зберігає в іншому власні кошти та кошти своїх клієнтів. На нього зараховуються гроші на користь банку та його клієнтів. Також банк може через свій банк-кореспондент перерахувати кошти зі свого рахунку.

Тому, за словами Олександра Хмелевського, обмін інформацією між банками можна побудувати на основі інших каналів зв'язку, не використовуючи при цьому SWIFT.

"Наприклад, для цього може використовуватися інтернет-банкінг, який протягом останніх років став досить популярним. Тобто в разі відключення російських банків від SWIFT вони дуже швидко перейдуть на інші канали зв'язку і будуть надалі здійснювати міжнародні платежі. При цьому для зарахування коштів на свій кореспондентський рахунок вони можуть використовувати SWIFT-код свого банку-кореспондента", - зауважує експерт.

Олександр Хмелевський звертає увагу на те, що є чимало банків, зареєстрованих за кордоном, які належать Росії чи російським підприємцям. Наприклад, Сбербанк в Україні зареєстрований як українська юридична особа. У випадку відключення російських банків від SWIFT він відключений не буде, й інші російські банки зможуть проводити міжнародні розрахунки через нього.

"Набагато серйозніше вплинула б на Росію заборона для американських та європейських банків відкривати та вести кореспондентські рахунки для російських банків, а також рахунки для підприємств, які мають російських власників та російських громадян", - переконаний Хмелевський.

Так, за його словами, нещодавно американські та європейські банки припинили зараховувати кошти на кореспондентські рахунки низки білоруських банків через запроваджені санкції. Це вже створює певні проблеми для економіки Білорусі.

Вперше про відключення країни агресора від SWIFT почали говорити з початком збройної агресії з боку Росії на Сході України - у 2014-2015 роках. Тоді Банк Росії створив Систему передачі фінансових повідомлень як певну альтернативу системі SWIFT.

СПФП має забезпечити безперебійну передачу фінансових повідомлень.

Але до цього російського аналогу SWIFT підключені лише країни Євразійського економічного союзу: Білорусь, Вірменія, Казахстан та Киргизія.

За матеріалами https://freeradio.com.ua/