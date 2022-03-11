Розвідка: путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС

путін віддав наказ з приводу підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перевести на Україну.

В цей час ЧАЕС повністю відключені від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станція знеструмлена. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

Також повідомляється, що окупанти відмовилися дати доступ до станції українським ремонтникам. І за наказом Лукашенка, туди зайшли ремонтники з Білорусі.

За даними розвідки, під виглядом ремонтників туди заходять російські диверсанти для організації теракту.

"В останні дні путінські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС і Харківському фізико-технічному інституту (там знаходиться експериментальний ядерний реактор). Заради імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії", - повідомляють у розвідці.

Зокрема, в районі аеропорту Антонов в Гостомелі відзначені російські автомобільні рефрижератори, що збирають тіла загиблих українських захисників. Існує ймовірність, що вони будуть видаватися за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС.

У розвідці припустили, що не отримавши бажаний результат від наземної військової операції та прямих переговорів, путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок з підтримки України.

"Зараз і Україна, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки - тільки постановка за бездарним сценарієм. Не дивлячись на це, подібні дії путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами "День".