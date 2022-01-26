Румунія готова прийняти додаткові сили НАТО

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що його країна готова прийняти збільшену військову присутність НАТО.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Я постійно говорив, що ми готові прийняти збільшену присутність союзників на нашій території... Після заяв, зроблених Сполученими Штатами та Францією, ми перебуваємо в контакті з цими двома союзниками, щоб визначити конкретні способи реалізації їхньої військової присутності", - сказав Йоханніс.

Коментарі Йоханніса відбулися після засідання Вищої ради оборони Румунії, присвяченого проблемам безпеки на тлі того, як Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців біля кордонів України.

За словами Йоханніса, рада оборони оцінила потенційний вплив конфлікту на бізнес, енергетичний та банківський сектори, а також свою готовність до потенційного припливу біженців з України, з якою має загальний кордон довжиною 600 км.

НАТО має багатонаціональні сухопутні сили чисельністю до 4000 військовослужбовців у Румунії, яка є членом альянсу з 2004 року. Сполучені Штати також мають солдатів, розміщених на окремих базах у Румунії та Болгарії.

Нагадаємо, з кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього залучать близько 175 тисяч військовослужбовців РФ. Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи.

Європейський Союз та Сполучені Штати пригрозили новими руйнівними економічними санкціями проти Росії, якщо вона вторгнеться до України.