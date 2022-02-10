Сенатори закликають Байдена надавати Україні більше розвідданих

Група сенаторів США з комітету з розвідки закликала президента Джо Байдена переконатися, що Сполучені Штати діляться якнайбільшою кількістю розвідданих з Україною. З відповідним проханням звернулася двопартійна група членів комітету з питань розвідки Сенату. Текст листа від 9 лютого 2022 року опубліковано на офіційній сторінці в мережі голови комітету Марка Ворнера.

"Володимир Путін загрожує свободі й безпеці українців, і вони демонструють готовність діяти задля захисту власного суверенітету, свободи й демократично обраного уряду", - вказується в документі.

У цьому зв'язку законодавці звернулися до глави Білого дому з проханням, аби Сполучені Штати ділилися з Україною розвідувальною інформацією у якомога більших обсягах.

"Росія є агресором, і ми повинні озброїти Україну важливою інформацією, необхідною для її захисту. Це відповідає інтересам національної безпеки США, а також інтересам наших союзників і партнерів у регіоні", - наголошують автори листа.

Сенатори підкреслили, що погрози Росії на адресу України загрожують демократії в усьому світі, тож закликали президента США "зробити все можливе, щоб підтримати Україну в нинішній критичний момент".

Політики наголосили, що саме українська держава нині обороняє всю Європу від російської агресії.

Крім того, група впливових американських сенаторів готує законопроєкт, який передбачає запровадження додаткових санкцій проти Росії, а також підтримку України та союзників США в Європі.

Також США розглянуть санкції проти Росії через кібератаки на Україну.

Раніше Байден зустрівся із сенаторами, які повернулися з України. За матеріалами Главком.