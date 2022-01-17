Шольц – про зброю для України: Берлін продовжить політику попередньої влади

Скупчення російських військ уздовж українського кордону створює серйозну загрозу.

Це визнав канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Не можна нехтувати пересуванням військ уздовж українського кордону. Вони є масштабними й становлять загрозу суверенітету України», - сказав німецький канцлер.

Шольц акцентував на важливості в цій ситуації робити все можливе для недопущення військової інтервенції та заявив, що Європа очікує від Росії кроків у напрямку деескалації.

Він зазначив, що за допомогою процесів ОБСЄ було зроблено все, аби забезпечити взаємне визнання недоторканності кордонів у Європі. Йдеться про повагу суверенітету та територіальної цілісності кордонів.

«Ніхто не буде знову гортати підручники з історії та дивитися, де раніше проходили кордони», - заявив Шольц.

Чіткий меседж, який уряд у Німеччині посилає разом з союзниками в ЄС і НАТО: будь-яка військова інтервенція, будь-яка загроза цілісності України за допомогою військового вторгнення матиме високу економічну та політичну ціну, наголосив канцлер. Але, додав він, метою є запобігти такому розвитку, адже «постраждають усі».

На запитання, чи не планує федеральний уряд змінити свою позицію і надати Україні оборонне озброєння, Шольц відповів, що його уряд продовжуватиме політику, «яку мудро започаткувала попередня влада».

На запитання про долю газопроводу «Північний потік-2» в разі подальшої агресії Росії глава німецького уряду не відповів зовсім.

Шольц сказав, що ФРН разом з Францією намагаються «вдихнути життя» в Нормандський формат і «підтримати європейську силу» в процесі деескалації, та заявив, що Іспанія працюватиме з ними разом на цьому шляху.