Шольц засудив плани РФ визнати так звані ДНР та ЛНР незалежними державами

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним засудив плани Росії визнати так звані Донецьку та Луганську народні республіки незалежними державами, повідомив уряд Німеччини.

"Канцлер Шольц засудив плани Росії визнати так звані Донецьку та Луганську народні республіки незалежними державами. Такий крок буде кричущою суперечністю Мінським домовленостям про мирне врегулювання конфлікту на сході України та буде одностороннім порушенням цих домовленостей з боку Росії", - йдеться у пресрелізі, поширеному урядом Німеччини у понеділок.

Зазначено, що під час переговорів канцлер закликав президента РФ до негайної деескалації та відведення сил від кордону з Україною.

"Він наголосив, що наразі важливо, особливо на сході України, дотримуватись режиму припинення вогню та встановити ознаки розрядки. Росія несе тут особливу відповідальність. Нині канцлер консультується зі своїми найближчими партнерами, зокрема з президентом Франції Еммануелем Маконом та президентом України Володимиром Зеленським", - зазначається у повідомленні. За матеріалами Інтерфакс-Україна.