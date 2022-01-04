Швейцарія анулювала навчальну візу доньці Медведчука

Один із керівників партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, поскаржився, що Швейцарія анулювала навчальну візу для його доньки.

Про це він сказав в інтерв'ю, опублікованому на YouTube.

Нардеп розповів, що його донька Дарина, яка є похресницею президента Росії Володимира Путіна, закінчила школу в Києві та вступила до Женевського університету. Вона отримала навчальну візу і на початку вересня 2021 року мала їхати на навчання. Але, за словами Медведчука, за два дні до від'їзду доньці повідомили про анулювання візи.

Західний світ і тут проявився. Так, я виступаю проти зовнішнього управління, зовнішнього управління США та Заходу. І виступатиму", - заявив Медведчук.

Нагадаємо, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. На початку жовтня Медведчуку оголосили нову підозру - про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації через постачання вугілля з ОРДЛО.

За матеріалами bigkyiv.com.ua/