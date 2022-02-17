Ситуація навколо України може негативно вплинути на Азію - прем'єр Японії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда переконаний, що якщо допустити зміну статус-кво з використанням військової сили проти України, це може вплинути на Азію.

Про це він заявив у четвер на засіданні своєї фракції провідної керівної Ліберально-демократичної партії, передає Укрінформ із посиланням на NHK.

За словами прем'єр-міністра Японії, ситуація навколо України настільки загострилася, що "може статися будь-що". При цьому, різні країни продовжують зусилля для вирішення кризи дипломатичним шляхом.

Кішіда також заявив, що дана проблема стосується Європи, але якщо допустити зміну статус-кво за допомогою військової сили, це може мати негативні наслідки для Азії.

Він зазначив, що Японія повинна розглядати таку можливість, а уряд робитиме зусилля для ослаблення напруженості дипломатичним шляхом.

За інформацією Kyodo News, очікується, що 17 лютого Кішіда проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним на тлі побоювань щодо російського вторгнення до України.

15 лютого Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда обговорили виклики у сфері безпеки.