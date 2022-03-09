Словаччина призначила щоденні поїзди для біженців з України - розклад
2022-03-09 10:11
Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення біженців з України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Укрзалізниця.
Зі станції Чієрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд вирушатиме о 7:00 і прибуватиме до Чопа о 7:40.
Назад поїзд вирушатиме о 10:35 і прибуватиме в Кошице о 13:49.
Крім того, щодня курсуватимуть поїзди Чієрна-над-Тісоу - Кошице.
Також зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом о 3 годині курсуватимуть 9 пар поїздів.
Евакуація з України
- З кінця лютого понад два мільйони людей залишили Україну. Більшість біженців з України перетнули кордон із Польщею, інші попрямували до Угорщини, Молдови, Словаччини та інших європейських країн.
- Для Сум 8 березня запрацював гуманітарний коридор. Режим тиші розпочався з 9:00 до 21:00. Людей вивозитимуть до Полтави через Лохвицю та Лубни, маршрут узгоджений українською та російською сторонами.
- Під час війни домашні вихованці стають додатковим випробуванням для своїх господарів, оскільки їхня евакуація потребує документів та додаткових зусиль. "Сьогодні" розповідав чи евакуюють тварин на поїздах і як вивезти їх за кордон.
- "Сьогодні" також писав, якими рейсами "Укрзалізниця" евакуює українців за кордон, та розповідав, в яких країнах ЄС можна подорожувати залізницею безкоштовно.