Словаччина призначила щоденні поїзди для біженців з України - розклад

Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення біженців з України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Укрзалізниця.

Зі станції Чієрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд вирушатиме о 7:00 і прибуватиме до Чопа о 7:40.

Назад поїзд вирушатиме о 10:35 і прибуватиме в Кошице о 13:49.

Крім того, щодня курсуватимуть поїзди Чієрна-над-Тісоу - Кошице.

Також зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом о 3 годині курсуватимуть 9 пар поїздів.

Евакуація з України