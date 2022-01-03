Сполучені Штати схвалили бустерні COVID-щеплення Pfizer підліткам

Американський медичний регулятор FDA дозволив масове застосування бустерної дози вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech серед підлітків віком від 12 до 15 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

У FDA заявили, що кожен американець віком від 12 років, який має право на бустер Pfizer, може отримати його вже через п'ять місяців після останньої дози, а не через шість.

Як зазначається, бустерні дози вже рекомендовані у країні всім громадянам віком від 16 років, а федеральні регулюючі органи у понеділок, 3 січня, вирішили, що вони також виправдані для дітей віком від 12 до 15 років, якщо з моменту останньої дози минув достатній проміжок часу.

Органи охорони здоров'я закликають усіх, хто має право на ревакцинацію, отримати додаткові щеплення, щоб уникнути ускладнень.

У світі станом на ранок 3 січня зафіксовані понад 290,6 мільйона випадків зараження коронавірусом.