США - Білорусі: Станете співучасником агресії проти України, будуть санкції як для Росії

Білорусь попередили, що у разі сприяння Мінська російській агресії проти України проти країни буде запроваджено санкції, аналогічні тим, що Захід підготував для Кремля. Про це заявила помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею, повідомляє у Twitter Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії.

Розмова представників Вашингтона і Мінська була присвячена нарощуванню російських військ у Білорусі і продовженню порушення прав людини режимом диктатора Олександра Лукашенка.

Донфрід вкотре висловила занепокоєння у зв'язку з оголошеним Росією планом введення 30 000 військовослужбовців до Білорусі для проведення військових навчань, особливо з урахуванням того, що понад 100 000 військовослужбовців уже розміщено на кордоні Росії з Україною.

Помічник держсекретаря США наголосила, що Білорусь зіштовхнеться з такими ж наслідками, як і Росія, якщо стане частиною плану подальшого вторгнення в Україну.

Вона також підкреслила, що нинішні санкції США проти режиму Лукашенка є відповіддю на порушення прав людини, що продовжуються. Вона закликала режим звільнити понад 1000 політичних ув'язнених, які зараз перебувають у білоруських в'язницях.

18 січня Путін та Лукашенко домовилися про "позапланову перевірку військ". У ході навчань Росія та Білорусь хочуть відпрацювати "варіант застосування всього військового потенціалу двох країн" та підготуватися до дій не лише у своїх межах.

Наступного дня у США заявили, що Росія може атакувати Україну з Білорусі.

24 січня Лукашенко заявив, що має намір розвернути біля кордону з Україною "цілий контингент білоруської армії".

26 січня в Держдепі заявили, що якщо війська РФ постійно дислокуватимуться на території Білорусі, то НАТО "цілком може знадобитися" переоцінити свою власну військову позицію в країнах, що з нею межують.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.