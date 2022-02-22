США координують із союзниками нове покарання для Росії - Держдеп

Адміністрація Джо Байдена наразі проводить спільну роботу із союзниками й партнерами щодо координації "серйозної" відповіді на дії Росії, а також на підтримку України.

Про це повідомила у вівторок на офіційній твіттер-сторінці перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати, наші союзники й партнери координують свої дії, щоб запровадити серйозну ціну та наслідки для Російської Федерації. Ми єдині з Україною", - зауважила представниця адміністрації США.

Вона також повідомила, що виступила у вівторок на спеціальній сесії Постійної ради ОБСЄ, де порушила питання російської агресії проти України.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що Сполучені Штати у вівторок мають намір оголосити додаткові заходи, щоб притягти Росію до відповідальності за її агресію проти України. Подібні сигнали озвучили і країни Європи.