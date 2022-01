США не мають наміру зменшувати свою військову присутність у Східній Європі на вимогу Росії

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Не є точною інформація, що адміністрація розробляє варіанти відведення військ США у Східній Європі в рамках підготовки до переговорів з Росією наступного тижня, про що ми сказали NBC, коли вони повідомляли про цю історію", - заявив Прайс.

Він додав, що "ми чітко дали Росії зрозуміти як приватно, так і публічно, що у випадку подальшого вторгнення РФ до України, посилимо наших союзників по НАТО на східному флангу, перед якими маємо священні зобов'язання як союзники".

It is not accurate that the administration is developing options for pulling back U.S. forces in Eastern Europe in preparation for discussions with Russia next week, which we told NBC while they were reporting this story. - Ned Price (@StateDeptSpox) January 7, 2022