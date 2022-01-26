США передали Росії письмову відповідь на пропозиції Кремля по Україні та НАТО

Сьогодні, 26 січня, Сполучені Штати Америки передали письмову відповідь на вимоги Росії "щодо безпеки", відносно України та НАТО.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії.

Російський ТАРС пише, що посол США в РФ Джон Салліван приїхав до МЗС Росії та пробув там півгодини.

МЗС РФ повідомило, що Салліван зустрівся із заступником міністра закордонних справ Росії Олександром Грушком.

Під час зустрічі посол передав письмову відповідь Адміністрації США на російські пропозиції щодо "договору про гарантії безпеки".

10-13 січня 2022 року на переговорах із США, НАТО та в ОБСЄ Росія отримала відмову на її вимогу не брати Україну до НАТО. Після цього в Білому домі заявили, що РФ шукає привід для вторгнення в Україну і вторгнення може статися будь-якої миті. Росія запевняє, що не збирається нападати на Україну. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.