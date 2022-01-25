США продовжать поставки Україні оборонних летальних озброєнь - Квін

Сполучені Штати продовжуватимуть постачання Україні оборонних летальних озброєнь для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.

Про це заявила журналістам тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін на летовищі у Борисполі після розвантаження літака з новою партією додаткової оборонної допомоги зі США, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наш меседж дуже чіткий: США і наші союзники та партнери на боці України, і ми спільно працюємо над тим, щоб прискорити надання Україні безпекової допомоги для реалізації її суверенного права захищати себе... Такі, як сьогодні, постачання тривають і будуть продовжуватися в майбутньому", - сказала Квін.

У цьому контексті вона нагадала, що минулого року США надали Україні більше безпекової підтримки, ніж у будь-який з попередніх років, починаючи з 2014, - її сума становила понад 650 млн доларів, а з 2014 року - більш як 2, 7 млрд доларів.

"Наразі ви бачите частину, яка входить у додаткові 200 млн доларів допомоги, про яку ми оголосили нещодавно", - зазначила дипломат.

Вона додала, що хоче повторити слова президента Байдена: якщо будь-які російські війська перейдуть кордон України, це буде вторгненням, і на це буде швидка жорстка і об'єднана реакція США та союзників.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" сьогодні приземлився літак з новою партією додаткової оборонної допомоги зі США у рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Уночі 22 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула перша, а 23 січня - друга партія оборонної допомоги зі США у межах пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів, затвердженого президентом Байденом у грудні 2021 року.