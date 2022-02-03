США викрили спробу Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну – NYT

Сполучені Штати отримали розвіддані про російський план сфабрикувати привід для вторгнення в Україну за допомогою фальшивого відеофільму.

Як передає Укрінформ про це повідомляє «Нью-Йорк таймз».

План, який США сподіваються зірвати шляхом його оприлюднення, передбачає імітацію та зйомку нібито нападу українських військових на російську територію або на російськомовне населення у східній Україні.

Росія мала намір використати це відео для звинувачення України в «геноциді російськомовного населення», який слугував би приводом для інтервенції.

Офіційні особи, котрі повідомили про план, не розкрили його деталей, зазначивши, що це поставить під загрозу джерела розвідданих та методи їх отримання. Водночас російська кампанія дезінформації, спрямована на хибні звинувачення в геноциді, та дії російського парламенту, спрямовані на визнання маріонеткових квазіреспублік свідчать про достовірність розвідданих, зазначає видання.

За словами посадовців, «відеозйомки» мали бути ретельно підготовлені – з масою трупів та руїнами як наслідком інсценізованого вибуху. У фільмі мали фігурувати українська військова техніка, безпілотники турецького виробництва, а акторів мали виконувати роль згорьованих представників російськомовного населення.

Повідомляється, що представники Росії знайшли трупи для використання у фільмі, акторів, а також антураж для імітації української та натовської військової техніки

Директорка Національної розвідки Авріл Гейнс та інші високопоставлені чиновники адміністрації ознайомили в четвер членів Конгресу з цими матеріалами. Відповідною інформацією також поділилися з союзниками.

Представник британського уряду також заявив, що британці провели власний аналіз розвідданих і висловили впевненість у тому, що Росія планувала створити привід для звинувачення України в нападі. Деталі розвідданих, за словами чиновника, «заслуговують довіри і вкрай тривожні».