США запропонували Росії перевірити, чи є наступальні ракети на базах НАТО - Bloomberg

США запропонували Росії перевірити, чи є наступальні ракети на ключових базах НАТО у Польщі та Румунії. Угоду буде укладено лише на умовах взаємності перевірок, повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Учора президент Росії Володимир Путін заявив, що у Польщі та Румунії є пускові установки MK-41, на яких можна розмістити крилаті ракети Tomahawk, які здатні долетіти до РФ.

США стверджують, що системи ПРО Aegis мають оборонний характер, і пропонують Росії переконатися - на базах у Польщі та Румунії немає "Томагавків". Ціль пропозиції США - розвіяти побоювання Росії, що пускові установки можуть бути використані проти неї.

Джерело видання наголосило, що будь-яка угода буде укладена з РФ лише після обговорення з союзниками, особливо з Польщею та Румунією, та за умови взаємності перевірок.

Наприклад, знайоме з позицією Польщі джерело сказало, що Варшава погодиться на перевірки своїх баз, якщо Росія дасть добро на аналогічні перевірки в Калінінградській області. Поки що неясно, чи погодиться Росія надати США доступ до своїх ракетних об'єктів.

Журналісти пишуть, що пропозиція США - частина зусиль Вашингтона щодо пошуку взаєморозуміння з Росією, щоб знизити напруженість навколо України.

Путін неодноразово висловлював побоювання через ракети НАТО. Наприклад, вважав, скільки ракет летітимуть до Москви, якщо їх розмістити в Харкові.

На переговорах зі США, НАТО та ОБСЄ Росія отримала відмову на її вимогу не брати Україну в НАТО.

США заявляли, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися будь-якої миті, у РФ це заперечують.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на її ультиматум. В Альянсі вимагали від Росії вивести війська з України, Молдови та Грузії.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.