Столтенберг назвав три напрями, за якими НАТО може взаємодіяти з Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав три напрями, за якими Альянс може взаємодіяти з Росією. Про це він повідомив 26 січня на брифінгу, який транслювали на сайті організації.

"НАТО твердо вірить у те, що напруженість і розбіжності мають вирішувати через діалог і дипломатію. Не за допомогою сили або погрози силою. Сьогодні НАТО передало Росії наші письмові пропозиції. Ми робили це паралельно зі Сполученими Штатами. Дозвольте мені виділити три головні галузі, в яких ми бачимо можливості для прогресу", - заявив генсек.

Перший напрям, за його словами, стосується відносин між Росією і НАТО.

"Росія розірвала дипломатичні відносини з НАТО, що ускладнює наш діалог. Тому нам треба відновити наші відповідні офіси у Москві та Брюсселі. Ми також маємо повною мірою використовувати наші наявні канали зв'язку між військовими для забезпечення прозорості та зниження ризиків, а також розглянути можливість створення цивільної гарячої лінії для використання у надзвичайних ситуаціях", - сказав він.

Другий напрям стосується європейської безпеки, зокрема ситуації в Україні та біля неї.

"Ми готові вислухати побоювання Росії і вести реальну розмову про те, як підтримувати і зміцнювати основоположні принципи європейської безпеки, під якими ми всі підписалися, починаючи з Гельсінського Заключного акту. До цього входить право кожної нації обирати свої власні заходи безпеки. Росії треба утримуватися від застосування сили примусу, агресивної риторики і зловмисних дій, спрямованих проти союзників та інших країн, Росія також має вивести свої війська з України, Грузії та Молдови, де вони розміщені без згоди цих країн. Усім сторонам треба конструктивно долучитися до зусиль щодо врегулювання конфліктів, зокрема у нормандському форматі", - сказав генеральний секретар.

Третій напрям стосується "зниження ризиків, прозорості і контролю над озброєннями".

"Історія показала, що залученість у ці питання може гарантувати реальну безпеку для всіх. Тому нам потрібні практичні заходи, які призведуть до реальних змін. Як перший крок ми пропонуємо провести взаємні брифінги з навчань та ядерної політики у Раді Росія - НАТО", - заявив він.

Генсек також заявив про необхідність модернізувати Віденський документ про військову транспарентність і працювати над зниженням космічних і кіберзагроз.

"Ми маємо проконсультуватися про способи запобігання інцидентам у повітрі та на морі і підтвердити повне дотримання міжнародних зобов'язань із хімічної і біологічної зброї. Нарешті, нам треба серйозно поговорити про контроль над озброєннями. Зокрема про ядерну зброю та ракети наземного базування середньої та меншої дальності", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що ці три напрями "є порядком денний для змістовного діалогу", і він запросив країни НАТО і Росію на серію зустрічей "для детальнішого розгляду всіх цих питань" у межах Ради Росія - НАТО.

"Союзники готові зустрітися якнайшвидше. У всіх наших зусиллях ми й надалі тісно координуємо свої дії з Україною, а також з іншими партнерами, зокрема з Фінляндією, Швецією, Грузією і, звісно ж, Європейським союзом", - заявив він.

Столтенберг наголосив, що НАТО - оборонний союз, який не прагне конфронтації.

"Але ми не можемо і не підемо на компроміс щодо принципів, на яких ґрунтується безпека нашого Північноатлантичного Альянсу та безпека у Європі і Північній Америці. Ми, як і раніше, повністю віддані нашому установчому договору та нашому зобов'язанню з колективної оборони, закріпленому у статті 5. Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників", - сказав генсек.

За матеріалами "Гордон".