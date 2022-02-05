Столтенберг обговорив із Макроном нарощування російських військових сил в Україні та навколо неї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це він повідомив у Twitter 5 лютого.

"Був радий поговорити з президентом Еммануелем Макроном про нарощування російських військових сил в Україні та навколо неї. Я високо ціную його особисту відданість підходу НАТО: стримування/оборона та діалог", - заявив він.

За словами Столтенберга, єдність НАТО "має важливе значення у цей критичний момент".