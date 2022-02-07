У Берліні оприлюднили програму візиту Бербок до Києва

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок зустрінеться у рамках візиту до Києва 7-8 лютого з Президентом Володимиром Зеленським і проведе переговори з українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомила речниця МЗС ФРН Андреа Зассе на брифінгу в п'ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

Зассе нагадала, що Бербок зустрічалася з обома українськими політиками під час свого першого візиту в Україну 17 січня.

У Києві Бербок також відвідає меморіал жертвам Голодомору та військовий шпиталь, який, за твердженням речниці, фінансується за допомогою Німеччини.

Окрім того, глава німецького МЗС відвідає Запоріжжя та побуває на лінії розмежування.

Зассе поінформувала, що Бербок здійснить свій візит одна, без французького колеги Жан Іва ле Дріана, як спочатку планувалося. Причиною скасування візиту французького міністра є те, що він буде наступного тижня супроводжувати главу держави Емманюеля Макрона в його візитах в Україну та Росію.

Стосовно запланованих на наступний тиждень переговорів у Нормандському форматі на рівні політичних радників у Берліні поки не можуть назвати дати їх проведення.

Як повідомлялося, 26 січня у Парижі відбулася зустріч радників лідерів країн Нормандського формату, яка тривала майже 8 годин. За її результатами представник України - голова Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував нову зустріч радників «нормандської четвірки» уже за два тижні.

3 лютого Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19, але продовжує працювати, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами Єрмак продовжує займатися підготовкою радників лідерів країн Нормандського формату і, якщо він не встигне одужати від COVID-19 до зустрічі в Берліні, будуть ухвалюватися відповідні рішення.