У Берліні сперечаються про постачання зброї в Україну

Голова Комітету оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман (ВДП) відкрита до постачання зброї в Україну: «Постачання оборонного озброєння може стати способом підтримки України», – сказала вона порталу «t-online.de». У разі нападу Росії на Україну Штрак-Ціммерман припускає, що проєкт газопроводу "Північний потік-2" також буде зупинено, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Ми домовилися в нашій коаліційній угоді, що ніяка зброя не повинна доставлятися в кризові райони», – сказав політик ВДП, але додала: «З огляду на поточну ситуацію та вплив на наш континент, нам слід зробити це на конкретних умовах, переглянути нашу позицію». Вона різко розкритикувала президента Росії Володимира Путіна. «Президент Росії живе минулим – і хоче туди повернутися. Певним чином він мріє про Радянський Союз 2.0», – сказала вона.

Штрак-Ціммерман отримала підтримку від представника ХДС/ХСС. «Уряд зробив помилку, передчасно виключивши заходи, які б запобігли повній ескалації», — сказав він в інтерв'ю FAZ. «Тому я вважаю абсолютно можливим постачання зброї для самооборони».

У середу в її партії виникла опозиція вимогам Штрак-Ціммерман. Заступник голови парламентської групи ВДП Александр Граф Ламбсдорфф заявив журналістам, що відкидає постачання зброї. Йому також важко назвати термін "оборонна зброя". Якщо подивитися на історію військових конфліктів, то ця зброя може бути використана для інших цілей, сказав він.

«Застосовується коаліційна угода та застосовуються закони Німеччини. Німецький закон важливіший за коаліційну угоду для партії», – сказав Ламбсдорфф. «Закон про контроль над військовою зброєю та Постанова про зовнішню торгівлю забороняють постачання зброї в райони напруженості, зони конфлікту, зони бойових дій». Але також зрозуміло, що Україна сама виробляє озброєння і є експортером військової техніки, вважає Ламбсдорфф. Можливо, вона не залежить від допомоги військово-технічними засобами.

Член комітету Бундестагу із зовнішньої політики Омід Нуріпур (Зелені) також відмовився від постачання зброї в Україну. «Те, що було сказано, що про летальну зброю не може бути й мови, все ще актуально», – сказав Нуріпур Die Welt. Проте співпраця у сфері безпеки з Україною є, і вона буде продовжена.