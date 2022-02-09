У Білому домі не стали прогнозувати дії Путіна після переговорів із Макроном щодо України

Сполучені Штати підтримують дипломатичні зусилля Франції щодо ситуації навколо України, але у Вашингтоні поки що не можуть дати оцінку того, чи наблизили переговори президентів Франції та РФ Еммануеля Макрона і Володимира Путіна 7 лютого до її деескалації.

Про це на брифінгу 8 лютого повідомила прессекретарка президента США Джен Псакі. Його текстову версію опубліковано на сайті Білого дому.

Псакі запитали, чи вважають у Вашингтоні, що зустріч Макрона з Путіним наблизила до деескалації ситуації навколо України.

"Ми підтримували й підтримуємо будь-які дипломатичні зусилля. Ми досі не можемо дати жодних прогнозів того, що робитиме президент [Росії Володимир] Путін. Ми не можемо контролювати те, що Росія робитиме далі", - відповіла прессекретарка Джо Байдена.

Псакі також повідомила, що глава Білого дому планує незабаром провести переговори з Макроном.

"Ми продовжимо залишатися в дуже тісному контакті з нашими французькими колегами на багатьох рівнях. Президент говорив із президентом Макроном двічі протягом останнього тижня. Я чекаю, що він незабаром зв'яжеться з ним", - зазначила речниця глави американської держави.

За словами Псакі, США згодні з висловлюванням Макрона, що відмова НАТО від політики "відкритих дверей" була б проблемою. Штати "віддані праву суверенних держав ухвалювати власні рішення щодо своєї безпеки", додала прессекретарка Байдена.

Агентство Reuters 8 лютого повідомило, що Путін під час переговорів нібито пообіцяв Макрону не робити нових військових маневрів неподалік України. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що не чув таких повідомлень.

7 лютого Макрон провів переговори з Путіним, які тривали понад п'ять годин. Після них президенти дали пресконференцію, де, зокрема, лідер РФ сказав, що побоюється вступу України до НАТО, і прокоментував Мінські угоди. Путін також заявив, що готовий запропонувати п'ятому президентові України, народному депутату від "Європейської солідарності" Петрові Порошенку політичний притулок у РФ. За матеріалами Гордон.