У Білому домі вважають, що зустріч Байдена з Путіним тепер малоймовірна - ЗМІ

Саміт між президентом США Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним малоймовірний. Про це 21 лютого заявив високопоставлений представник адміністрації президента США, повідомляє CNN.

Посадовець сказав, що хоч адміністрація Байдена відкрита для подальших контактів між ним і Путіним, "якщо це вважатимуть за доцільне" і якщо це зможе надати "позитивний вплив на кризу", у звітах розвідки вказують, що подальші військові дії Росії не дадуть змоги провести жодного саміту між лідерами.

За словами співрозмовника, у США, ґрунтуючись на "всьому, що бачать на місцях у районах навколо України на півночі, на сході, на півдні", вважають, що Росія продовжує готуватися до військових дій, які можуть статися "найближчими годинами або днями". Він сказав, що адміністрація "певно не може погодитися на зустріч, на якій як предикат зазначено, що Росія не здійснить військових дій, хоча все виглядає так, ніби вони це зроблять".

20 лютого Блінкен заявив, що Байден готовий до діалогу з Путіним у будь- якому форматі, щоб допомогти запобігти нападу Росії на Україну.

Сайт Білого дому 20 лютого повідомив, що Путін і Байден погодилися на участь у саміті для обговорення питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі. В адміністрації президента США зазначили, що Росія продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом.

Формат саміту з безпеки лідерам США та РФ запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Підготувати зустріч мають держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив 21 лютого, що поки що немає конкретних планів щодо зустрічі Путіна з Байденом. За матеріалами Гордон.