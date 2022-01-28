У Білорусь вирушив новий ешелон із військовою технікою з РФ

З Амурської області (РФ) до Білорусі скеровано черговий залізничний ешелон із технікою військових підрозділів матеріально-технічного забезпечення для участі у спільних військових навчаннях із перевірки сил реагування. Про це 28 січня повідомляє пресслужба російського міноборони.

"У межах заходів черговий залізничний ешелон із технікою підрозділів матеріально-технічного забезпечення Східного військового округу вибув з Амурської області в Республіку Білорусь", - повідомили у пресслужбі.

У міноборони РФ зазначили, що військові мають виконати "низку навчальних завдань" на незнайомих полігонах Білорусі.

29 грудня Путін та Лукашенко під час зустрічі в Санкт-Петербурзі підтвердили плани щодо проведення спільних військових навчань російських та білоруських військовослужбовців на території Білорусі 2022 року.

17 січня 2022 року Лукашенко заявив, що "йде нарощування військового контингенту на південних кордонах" Білорусі, маючи на увазі зосередження підрозділів МВС України через міграційну кризу на кордонах білоруської держави.

"Сьогодні ми бачимо, що нам треба в цьому західному та південному регіоні, "білоруському балконі", провести солідні навчання. Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами Заходу (Прибалтика і Польща) та Півдня (Україна)", - наголосив Лукашенко.

Навчання "Союзна рішучість - 2022" у Білорусі проведуть на тлі накопичення військ РФ поблизу кордонів України. У Кремлі назвали повідомлення про підготовку вторгнення "вкиданнями". США та НАТО неодноразово закликали Росію до деескалації напруги на кордоні України.

18 січня до Білорусі почали прибувати підрозділи збройних сил РФ на навчання "Союзна рішучість - 2022", які відбудуться в лютому. За матеріалами Гордон.