У Брюсселі відкрили центр прийому біженців з України

Новий центр прийому та оформлення біженців з України відкрили сьогодні в одному із павільйонів брюссельського Експоцентру.

Про це повідомляє видання The Brussels Times, передає Укрінформ.

"Від понеділка громадяни України, що рятуються від російського вторгнення, можуть зареєструвати свою присутність в Бельгії та звернутися по захист у Павільйоні 8 Виставкового центру Брюсселя. Біженці з України можуть зареєструватися та отримати "тимчасовий захист", який надає їм право залишатися в країні та відкриває доступ до бельгійського ринку праці", - йдеться у публікації.

Новий центр краще пристосований для прийому великої кількості людей, ніж попередній, де могли щодня оформлювати лише незначну кількість біженців, і люди інколи були змушені ночувати просто біля дверей центру.

Загалом з весь час по допомогу бельгійського уряду звернулися 6048 громадян України, з який понад 2059 заявили, що потребують місця для тимчасового проживання.

За даними ООН, від початку війни Україну залишили понад 2,7 мільйона людей, переважно жінки та діти, більшість з них - 1,68 мільйона - прибули до Польщі.

Як повідомлялося, 24 лютого президент рф путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

З огляду на велику кількість людей, що намагалися знайти порятунок від цієї війни на території ЄС, країни-члени погодилися активувати Директиву тимчасового захисту, яка надає біженцям з України право на реєстрацію та проживання на території ЄС, отримання базових соціальних послуг та медичне обслуговування, а також на працевлаштування. Термін дії Директиви розрахований на один рік, але може бути продовжений до 3-х років. Дія тимчасового захисту може бути зупинена, якщо ситуація в Україні дозволятиме безпечне повернення її громадян додому.