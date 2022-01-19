У Держдумі РФ хочуть просити Путіна визнати терористів "Л/ДНР"

Депутати Держдуми вважають визнання терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" обґрунтованим та морально виправданим. Вони впевнені, що там збудували "демократичні органи влади з атрибутами легітимної влади".

Депутати російської Держдуми від комуністичної партії запропонували офіційно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнання терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Ухвалений проєкт опублікований на сайті Держдуми РФ.

Комуністи впевнені, що українська влада "прославляє фашистів і виявляє нетерпимість до волевиявлення та віросповідання жителів Донбасу".

Російські депутати пропонують попросити Путіна якнайшвидше провести переговори з "керівництвом" терористичних угруповань щодо створення "правової основи для міждержавних відносин та питань безпеки".

В Україні говорили про неможливість вести переговори з так званими "ЛНР" та "ДНР"

Депутати вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання "Л/ДНР", оскільки там збудували "демократичні органи держави з усіма атрибутами легітимної влади".

"Жителі Донбасу вісім років живуть під обстрілами, не отримуючи пенсій та соцдопомог і в умовах повної економічної блокади", - заявили політики.

Під проєктом звернення підписався лідер комуністів Геннадій Зюганов та ще 10 членів партії. Документ просять включити до порядку денного роботи Держдуми у лютому.

Документ просять опрацювати у лютому

На момент написання новини українські дипломати не відреагували на ініціативу російських депутатів.

Колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович говорив про неможливість вести переговори з так званими "ЛНР" та "ДНР".

Путін раніше заявляв, що про збройний конфлікт на Донбасі українській владі слід говорити з бойовиками "ДНР" та "ЛНР", а потім уже з представниками третіх країн, зокрема з Росією.

За матеріалами focus.ua