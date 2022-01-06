У Казахстан продовжують прибувати російські й білоруські військові

У Казахстані, де продовжуються сутички протестантів із силовиками, під виглядом миротворчих сил ОДКБ продовжують прибувати військові Російської федерації.

Кадри із прибуттям російських десантників в аеропорт Алмати 6 січня опублікувала пропагандистська інформагенція РИА Новости. На відео видно, що на летовищі сідає літак із російським триколором, а згодом з нього виходять військові у бойовому екіпіруванні і зі зброю, далі з літаків виїжджають бронеавтомобілі з кулеметами на даху.

Судячи з повідомлень російських медіа, це вже друга партія військових, які прибули у Казахстан для "сприяння контртерористичній операції, забезпечення безпеки мирних громадян, а також життєво важливих об'єктів критичної інфраструктури, їх розблокуванню та поверненню під контроль казахстанської влади". Перші військові з Росії прилетіли в Алмати у четвер вранці, 6 січня.

"Миротворчі сили" у Казахстан сьогодні відправив також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. В Алмати сьогодні вилетіли вояки 103-ї повітрянодесантної Вітебської бригади сил спеціальних операцій.

Тим часом на площі Республіки в Алмати тривають сутички між силовиками і учасниками протестів. Російська інформагенція ТАРС повідомляє про стрілянину між сторонами протистояння, це також підтверджує Reuters.

Протести у Казахстані почались 2 січня через підвищення цін на скраплений газ. Згодом протести переросли у заворушення, а їх учасники висунули вимогу відставки влади. Згодом демонстранти почали захоплювати адміністративні будівлі, їм вдалось на короткий час захопити аеропорт в Алмати.

У середу, 5 січня, у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Згодом режим надзвичайного стану запровадили по всій країні. Ще зранку того ж дня президент Касим- Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду та усунення Нурсултана Назарбаєва з поста голови Ради безпеки країни. Через введення надзвичайного стану українців закликали не їхати до Казахстану.

Організація договору про колективну безпеку, куди входять Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан, 6 січня оголосила про введення своїх військ в Казахстан для придушення антиурядових протестів. Про введення "миротворчих сил" повідомив голова Ради колективної безпеки ОДКБ та прем'єр- міністр Вірменії Нікол Пашинян пізно ввечері 5 січня. Він заявив, що відповідне рішення ухвалили на підставі звернення президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, а також нібито "через загрозу нацбезпеці, суверенітету Казахстан, викликану, зокрема, зовнішнім втручанням". За матеріалами Zaxid.net