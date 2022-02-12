У Кремлі розкрили деталі телефонної розмови Байдена з Путіним

Президенти РФ та США Володимир Путін і Джо Байден 12 лютого спілкувалися телефоном більше ніж годину. Про це поінформував помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє "РИА Новости".

Ушаков зазначив, що Байден під час розмови з Путіним згадав про ймовірні антиросійські санкції у разі вторгнення РФ в Україну, проте акценту на цьому питанні нібито не було.

Помічник російського президента повідомив, що Путін під час телефонної розмови розповів Байдену, що в роки холодної війни СРСР і США були супротивниками, а в 1990-ті роки - "друзями".

"Але навіть тоді США та НАТО вели неконструктивну лінію щодо Росії. Саме тоді почалося розширення сфери діяльності НАТО, прийнято нових членів, і Альянс наблизився до кордонів РФ", - сказав Ушаков.

Путін заявив Байдену, що Захід нібито не здійснює належного тиску на Україну для виконання Мінських угод.

"Американці штучно роздмухують істерію навколо запланованого російського вторгнення, називають навіть дати цього вторгнення, а паралельно разом із союзниками накачують військові м'язи України. Так ми розцінюємо цю ситуацію", - підсумував Ушаков.

Байден у розмові з Путіним чітко дав зрозуміти, що якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну, США разом зі своїми союзниками й партнерами відреагують рішуче і введуть проти Росії швидкі й серйозні санкції, повідомляє пресслужба Білого дому. За матеріалами Гордон.