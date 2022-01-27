У Німеччині створили компанію для управління своєю ділянкою "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream 2 AG заснувала німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH, яка керуватиме німецькою ділянкою газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє "Європейська правда".

"Як незалежний оператор системи передачі, нова компанія буде володіти та експлуатувати 54-кілометрову ділянку газопроводу "Північний потік-2" у німецьких територіальних водах та берегові смузі у Любміні відповідно до Закону Німеччини про енергетичну промисловість (EnWG)", - йдеться у заяві.

У листопаді 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини оголосило, що створення дочірньої компанії є необхідною умовою для сертифікації відповідно до закону про енергетичну промисловість.

Дочірня компанія базуватиметься у місті Шверін.

Раніше Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Як відомо, у листопаді 2021 року німецьке агентство призупинило процедуру сертифікації газопроводу до часу створення дочірньої компанії.