У Німеччині зрозуміли, що у Nord Stream 2 є велика політична складова - посол

У Німеччині наразі триває інтенсивна дискусія навколо Nord Stream 2, оскільки багато хто зрозумів наявність у цьому проєкті великої політичної складової.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Радіо НВ", повідомляє Укрінформ.

Посол нагадала, що наразі відбувається процес сертифікації "Північного потоку-2", який, на її думку, триватиме ще мінімум півроку.

"Дискусія навколо Nord Stream 2 в Німеччині іде більш і більш інтенсивно. Я сьогодні не можу передбачити, яким буде кінцеве рішення. Будівництво Nord Stream 2 дуже багато років не було предметом дискусій в Німеччині. Зараз усі зрозуміли, що там є дуже велика політична складова", - сказала Фельдгузен.

Вона додала, що про це вже заявляв і канцлер ФРН Олаф Шольц, і деякі урядовці.

"Мені здається, що там (в уряді - ред.) зараз люди мають зовсім іншу позицію щодо цього потоку", - зазначила дипломатка.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream AG подала заявку на сертифікацію газогону "Північний потік-2" до Федерального мережевого агентства ФРН 6 вересня 2021 року.

Проте в листопаді регулятор оголосив, що призупиняє процедуру через невідповідність юридичним нормам європейського газового законодавства (анбандлінг). Операційна компанія Nord Stream AG, штаб-квартира якої розташована у Швейцарії, мала створити компанію у ФРН, щоб розділити функції.

Регулятор зазначав, що процес сертифікації залишатиметься призупиненим, доки не буде завершено передачу основних активів і людських ресурсів дочірньому підприємству, а Федеральне мережеве агентство зможе перевірити повноту поданих документів дочірньої компанії як нового заявника.

Будівництво "Північного потоку-2" завершили на початку вересня. Газопровід побудовано з РФ до Німеччини в обхід України дном Балтійського моря. Єдиним акціонером проєкту є Газпром.