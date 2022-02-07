У Польщу прибувають війська зі США. Їх розмістять на південному сході країни

6 лютого в польському Жешуві висадилася група американських військовослужбовців із 82-ї повітряно-десантної дивізії (Форт-Брег, Північна Кароліна). Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє сайт уряду країни.

Загалом найближчим часом до Польщі буде перекинуто 1700 американських військовослужбовців, вони прибувають до країни в межах домовленостей щодо посилення військової присутності США у Польщі та на східному фланзі НАТО, розповів Блащак.

"Вони діятимуть у південно-східній частині нашої країни, на східному фланзі НАТО. Це місце привертає нашу увагу, а також увагу НАТО та США", - уточнив він.

У Twitter Блащак наголосив, що збільшення чисельності американських військових у Польщі - це відповідь на "дедалі глибшу кризу, спричинену агресивними діями Росії".

За матеріалами Гордон.