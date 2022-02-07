У розмові зі Столтенбергом Дудуа запропонував проводити зустрічі за формулою НАТО - Україна

Анджей Дуда розмовляв у Брюсселі з главою НАТО про ситуацію на східних флангах Альянсу в контексті зростання напруженості між Україною та Росією, повідомляє Rzeczpospolita.

Під час спільної зустрічі з журналістами Столтенберг коротко обговорив переміщення російських військ, які все більше наближаються до України, провокуючи оборонні дії західних країн, зокрема рішення США направити додаткові підрозділи на Схід Європи.

Столтенберг заявив, що вкотре запропонував російській стороні дипломатичні переговори щодо ситуації, водночас оголосив, що НАТО не відмовиться від політики «відкритих дверей» і поважає суверенні рішення держав, які самі вирішують, чи хочуть вони вступити в НАТО чи ні.

Столтенберг підкреслив, що "НАТО може розраховувати на Польщу, а Польща може розраховувати на НАТО".

Дуда, своєю чергою, зазначив, що у зв'язку з ситуацією, безсумнівно, потрібне посилення східного флангу НАТО, тому Польща особливо зацікавлена в тому, щоб показати, що якщо будь-яка держава НАТО буде атакована, країни Альянсу встануть солідарно в її захист.

У розмові зі Столтенбергом президент запропонував проводити зустрічі за формулою НАТО - Україна і НАТО - Грузія, щоб показати, що НАТО пам'ятає про своїх вірних союзників.

Сьогодні CNN показав супутникові знімки, які вказують на те, що Росія перемістила техніку з великої бази в Єльні поблизу Смоленська ближче до українського кордону.

Західні країни продовжують намагатися дипломатично пом'якшити конфлікт. Президент Франції Еммануель Макрон відправився сьогодні до Росії, яка вимагає від НАТО письмової заяви про те, що Альянс не прийме Україну до своїх лав. Він розмовлятиме з Володимиром Путіним, а завтра в Україні з президентом Володимиром Зеленським.

Рівно через тиждень, 14 і 5 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц пройде цим маршрутом.