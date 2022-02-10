У США розглядають санкції проти Росії на тлі кібератак на Україну, - ЗМІ

Сенатори США розглядають можливість запровадження санкцій проти РФ через кібератаки на Україну

Крім того, Києву можуть надати додаткову допомогу в області кібербезпеки на тлі ймовірних загроз.

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на Politico.

За словами голови комітету Сенату з міжнародних відносин Боба Менендеса, санкції за кібератаки є лише одним із питань, які розглядаються.

Крім того, законодавці розглядають можливість введення санкцій за хакерські операції, які РФ вже здійснила проти України.

Водночас наразі незрозуміло, наскільки серйозною має бути кібератака, щоб були накладені санкції.

У Сенаті наполягають також на збільшенні обсягу допомоги Україні для:

запобігання кібератак;

можливості відреагувати на них.

Член Сенату з міжнародних відносин республіканець Роб Портман уточнив, що працює із сенатором-демократом Крісом Мерфі над тим, щоб включити у більш широку угоду про санкції потужне фінансування для кібердопомоги Україні. За матеріалами Depo