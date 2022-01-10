У Женеві завершилися переговори США та РФ щодо гарантій безпеки. Вони тривали майже вісім годин

Увечері 10 січня в Женеві завершилися переговори США та Росії щодо вимог Москви про гарантії безпеки, повідомляє "Коммерстанъ".

Російську делегацію очолювали заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков та заступник глави міноборони Олександр Фомін, делегацію США - перша заступниця держсекретаря Венді Шерман.

Переговори відбувалися на території постпредставництва США при відділенні ООН у Женеві в закритому форматі.

Вони почалися о 8.55 за місцевим часом (9.55 за Києвом) і тривали приблизно 7,5 години без урахування перерви на обід, повідомила у Twitter журналістка CNN Дженніфер Генслер, посилаючись на слова представника Держдепартаменту США.

Брифінги за підсумками переговорів ще не почалися, проте перед консультаціями Шерман писала у Twitter, що США "не обговорюватимуть європейської безпеки без союзників і партнерів", а держсекретар США Ентоні Блінкен говорив 7 січня, що під час переговорів між США та РФ у центрі уваги буде "агресія Росії щодо України".

Увечері 9 січня, напередодні основного раунду переговорів, Рябков та Шерман провели більш ніж двогодинну зустріч.

За матеріалами "Гордон".