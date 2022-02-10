Угорщина не погодиться розміщувати у себе додаткові війська НАТО

Угорщина не погодиться з розміщенням у себе додаткових військ НАТО, заявив міністр закордонних справ Республіки Петер Сійярто.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

На тлі скупчення російських військ на кордонах України, США направили додаткові сили до Польщі та Румунії, а Німеччина збільшила кількість військ у Литві - війська країн НАТО вже були розміщені в Естонії, Латвії та Литві, а також у Польщі.

Сійярто заявив, що на угорську територію не прибуде жодних додаткових військ країн НАТО.

"Ні, ми на це не погодилися і не погодимося, тому що на території нашої країни вже є війська НАТО, це угорські збройні сили, [вони] у належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Тому нам не потрібні додаткові війська на території Угорщини", - заявив Сійярто.

Сійярто закликав США, Європу та Москву продовжувати переговори, щоб уникнути "найгіршого сценарію" щодо "української кризи", підкреслюючи, що Центральна Європа опиниться у найбільшому програші, якщо вибухне збройний конфлікт.

Він додав, що теперішня безпекова криза повертає спогади про холодну війну.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Петер Сійярто в інтерв'ю проурядовому виданню Magyar Nemzet заявив, що якщо українці не відступлять від своєї політики щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.