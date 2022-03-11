Украина начала процесс евроинтеграции официально - на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали такое решение. Об этом со ссылкой на официальный Twitter президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался", - говорится в публикации.

Сейчас остается дело за Еврокомиссией, которые должны тоже одобрить старт.

"Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", - написал литовский президент.

При этом, как отмечает "Европейская правда", публичное решение саммита не столь однозначно. В частности, в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний об "ускоренной процедуре" вступления, к которой стремилась Украине.