Україну та Грузію настав час прийняти в НАТО - ексгенсек Альянсу

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що вже час прийняти в Альянс Україну та Грузію та дати їм гарантії захисту. Він також зауважив, що Росія не повинна втручатися в питання ймовірного розширення організації на схід, повідомляє Politico.

Расмуссен закликає Альянс не погоджуватися на кремлівський ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки". Якщо це все ж станеться - ситуація буде поганим сигналом для демократичного світу та хорошим для Кремля.

Він нагадав, що в 1999 році Москва підписала Хартію ОБСЄ, в якій йдеться про те, що "всі держави-члени мають право обирати та змінювати заходи безпеки, включаючи угоди про Альянси".

"Це також означає, що ми маємо покласти край недавньому фактичному вето на Україну та Грузію стосовно їхніх євроатлантичних устремлінь, якого вони досягли внаслідок ескалації конфліктів у цих країнах. Конфліктів, інтенсивність яких Путін збільшує або зменшує відповідно до його власного порядку денного. Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, і зараз час прийняти план дій, щоб виконати нашу обіцянку. У разі потреби ми можемо зробити це за умови, що стаття 5 НАТО (зобов'язання виступити на захист країни, на яку напали. - Ред.) поширюється лише на території, контрольовані Тбілісі та Києвом. Але ясно одне: НАТО не може проводити політику відчинених дверей, коли у дверях стоїть Путін", - сказав Расмуссен.

17 грудня МЗС показало проєкт договорів між Росією зі США та НАТО про взаємні "гарантії безпеки". Москва хоче, щоб Альянс відмовився від приєднання України та пообіцяв не здійснювати жодної військової діяльності в нашій державі, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

У МЗС РФ виступили проти участі України у переговорах із США та НАТО щодо "гарантій безпеки". Москва "не бачить" необхідності участі нашої сторони в переговорах, які прямо стосуються України. Кремль знову загрожує ескалацією. За матеріалами ZN.ua