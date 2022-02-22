Уряд Байдена вводить санкції проти Росії

Володимир Путін визнав сепаратистські території на сході України – і розчистив шлях для розміщення російських військових у сусідній країні. Після ЄС каральними заходами реагують і США, пише німецький Spiegel.

Президент США Джо Байден назвав визнання Москвою т.зв. Луганської та Донецької народних республік і заплановане розміщення російських військ у східних областях України "початком вторгнення" в Україну. Президент Росії Володимир Путін надає «виправдання для насильницького захоплення додаткових територій», — сказав Байден у промові в Білому домі у Вашингтоні у вівторок.

У відповідь Байден оголосив про широкі санкції. Таким чином, каральні заходи будуть спрямовані проти двох великих банків, проти торгівлі російськими державними облігаціями та проти прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Серед іншого, США запроваджують санкції проти держбанку ВЕБ. Крім того, за словами Байдена, як перший крок російський уряд буде відрізаний від «західного фінансування». Під санкції потраплять і представники російської еліти. За словами Байдена, ці заходи є лише першим траншем. Подальші санкції будуть, якщо Росія продовжить свою агресію проти України.

Байден продовжує очікувати великої російської атаки

Президент США підкреслив, що після нещодавньої ескалації він очікує на ширший, масштабніший напад Росії на сусідню країну. «Ми, як і раніше, вважаємо, що Росія готова піти значно далі і завдати масованого військового удару по Україні».

Він оголосив про подальшу військову допомогу та розгортання військ. "Тим часом Сполучені Штати продовжуватимуть надавати оборонну допомогу Україні, а ми продовжимо зміцнювати наших союзників по НАТО", - сказав Байден. «Я санкціонував додаткові переміщення американських сил і техніки, які вже розгорнуті в Європі».(…)

Путін зажадав від України "негайно" припинити всі військові дії на сході країни. Інакше Київ понесе "усю відповідальність за можливе продовження кровопролиття".

Сьогодні, у вівторок, верхня палата російського парламенту одноголосно схвалила введення військ. Рада Федерації у вівторок увечері одноголосно проголосувала за відповідний указ президента Володимира Путіна. Кремлівський бос визначає кількість військовослужбовців і тривалість перебування «за кордоном».

Путін також дав зрозуміти, що Росія визнає самопроголошені Народні Республіки в межах, на які претендують проросійські сепаратисти. Близько двох третин цих територій зараз під контролем української армії.