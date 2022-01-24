В ЄС визначили три напрямки виходу з безпекової кризи навколо України

Високий представник ЄС Жозеп Боррель виклав скоординовану позицію країн Євросоюзу щодо трьох головних напрямків виходу з безпекової кризи, в якій опинилася Україна та вся Європа внаслідок агресивної поведінки Росії та російського військового нарощування вздовж кордонів України.

Про це Боррель розповів у понеділок у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перший шлях - це колективні дипломатичні зусилля, щоб переконати Росію обрати шлях діалогу, - вони будуть продовжуватися, навіть незважаючи на те, що російська риторика не викликає багато довіри. З цієї точки зору міністри доручили мені продовжувати координувати позицію Європейського Союзу з усіма нашими ключовими партнерами, зокрема з США, НАТО і Головуванням ОБСЄ», - сказав Високий представник ЄС.

Він зауважив, що міністри закликали Росію до конструктивного залучення у створені переговорні механізми, зокрема, в рамках ОБСЄ та Ради НАТО-Росія. ЄС також сприятиме відновленню активності в рамках нормандського процесу та Тристоронньої контактної групи з імплементації Мінських угод.

Боррель окремо наголосив на необхідності підвищення ефективності стратегічних комунікацій, щоб краще пояснювати громадськості, що саме відбувається на східних кордонах Європи, та викривати дезінформацію, яку активно поширює Росія.

«Другий напрямок – якщо дипломатія провалиться, - хоча ми зробимо все, щоб дипломатія спрацювала. Але, якщо дипломатія зазнає невдачі, ми дуже далеко просунулися у підготовці відповідей на потенційну російську агресію. Без сумніву, після цього будуть швидкі та цілеспрямовані дії, за умови потужної єдності не лише в межах Європейського Союзу, але і в міжнародному вимірі», - підкреслив Високий представник ЄС.

Третій напрямок, за його словами – це нарощування зусиль підвищення стійкості України та інших партнерів – у цьому Євросоюз уже здійснює дуже конкретні кроки.

Зокрема Боррель нагадав про оголошений у понеділок Президентом Єврокомісії новий пакет макрофінансової допомоги для України в обсязі 1,2 мільярда євро та іншої надзвичайної фінансової допомоги в кредитах та грантах для підтримки України у середньостроковій та більш віддаленій перспективі. Він зауважив, що невдовзі Єврокомісар Варгеї відвідає Україну, щоб представити ці пропозиції уряду країни.

Крім цього, Євросоюз розглядає конкретні шляхи підтримки України у протидії кібернетичним та гібридним загрозам. Зокрема, це стосується можливості розгортання в Україні місії з кіберзахисту за участю країн-членів ЄС, якщо це буде необхідно. Ще один напрямок такої допомоги – підвищення логістичних спроможностей української армії та реалізація ідеї щодо розгортання в країні Допоміжної місії ЄС з реформування військової освіти. Боррель поінформував, що Євросоюз з цією метою нещодавно виділив для України 35 мільйонів євро допомоги.

«Ми маємо також підтримувати тісні контакти з нашими партнерами, зокрема з Грузією і Молдовою, і продовжувати надсилати їм послання, що підвищення внутрішньої стійкості основане на потужних демократичних інституціях, що є дуже важливим для здатності протистояти зовнішнім загрозам. З цією метою ми закликаємо й Україну продовжувати працювати над реформами», - зауважив Боррель.

Він окремо наголосив, що країни ЄС мають об’єднану позицію у протистоянні поточній безпековій кризі, і саме ця єдність є основою сили Європейського Союзу.

Як повідомлялося, 24 січня у Брюсселі відбулося формальне засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, під час якого європейські урядовці продовжили дискусію щодо шляхів реагування на спровоковану Росією безпекову кризу. Обговорення ситуації, що склалася у європейській безпеці внаслідок російського військового нарощування вздовж кордонів України, міністри ЄС розпочали 13 січня у форматі неформальної зустрічі Gymnich у французькому місті Брест. За матеріалами Укрінформ.