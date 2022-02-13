В місії ОБСЄ виступили із заявою через рішення окремих країн відкликати своїх спостерігачів

Окремі держави-учасниці ОБСЄ прийняли рішення, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ (СММ), варто залишити Україну в наступні кілька днів, однак Місія продовжуватиме виконувати свій мандат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у заяві для преси від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) - це цивільна місія, більшість персоналу якої становлять міжнародні службовці, що їх відряджають держави-учасниці ОБСЄ. Така система дозволяє державам-учасницям ОБСЄ приймати рішення, серед іншого, про передислокацію своїх відряджених громадян як усередині країни, так і за її межі. Окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що Місія ОБСЄ "продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах по всій Україні".

"Безпека всього свого персоналу є найвищим пріоритетом для Місії, і СММ продовжуватиме постійно стежити за безпековою ситуацією", - йдеться у повідомленні.

Раніше в неділю агентство Reuters з посиланням на очевидців повідомило, що американський персонал СММ ОБСЄ виїжджає з Донецька. Водночас, з повідомлення агентства незрозуміло, чи мова йде про повний від'їзд спостерігачів США з тимчасово окупованого росіянами міста чи лише про чергову ротацію.

Речник міністерства закордонних справ і справ співдружності націй та розвитку Великої Британії заявив про прийняття рішення відкликати відряджених співробітників Великої Британії до СММ ОБСЄ з міркувань безпеки.