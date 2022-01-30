В России собирают подписи против войны с Украиной

Мир продолжает говорить о возможном вторжении России на территорию Украины. Известные россияне собирают подписи против войны с Украиной, сообщает "Эхо Москвы".

Сбор голосов начали учёные, писатели, журналисты, правозащитники. Они создали "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".

"Наша позиция очень проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, - безнравственная, безответственная и преступная, не может вестись от имени народов России. Такая война не может иметь ни легитимных, ни моральных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны", - написали в заявлении.

В документе подчеркнули, что война несет угрозу существованию самой России: "Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этому рубежу, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас становится его частью".

Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну, - заверили активисты.Кто подписал заявление о войнах с Украиной Актриса Лия Ахеджанова.

Режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев.

Писатель Виктор Шендерович.

Поэтесса Вероника Долина.

Музыкант Андрей Макаревич.

Историки Андрей Зубов, Борис Соколов.

Правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова, Светлана Ганнушкина.

Политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, а также другие.