Велика Британія і США обговорюють можливість відключення РФ від SWIFT
2022-01-25 21:00
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія і Сполучені Штати введуть переговори щодо можливості відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT.
Про це повідомляє Reuters.
Відповідаючи на питання про платіжну систему Swift і про те, чи буде Великобританія вводити заборону для Росії, Джонсон заявив: "немає сумнівів, що це було б дуже потужною зброєю".
"Боюся, що воно може бути дійсно розгорнуто тільки за сприяння Сполучених Штатів. Ми ведемо переговори з цього приводу", - заявив він. За матеріалами News UA