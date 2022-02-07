Велика Британія направить додаткові війська до Польщі

Велика Британія направить до Польщі ще 350 військовослужбовців на тлі загрози нового вторгнення Росії до України.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес під час візиту до Лондона свого польського колеги Маріуша Блащака, повідомляє "Ліга".

Воллес сказав, що додаткові війська приєднаються до контингенту зі 100 британських солдатів, який уже перебуває у Польщі.

Цей крок послідував за прибуттям кількох десятків елітних підрозділів військовослужбовців і техніки США до південно-східної Польщі неподалік кордону з Україною.

Як зазначив Воллес, відправлення військ США та Великої Британії до Польщі є двостороннім розгортанням, і покликане стати сигналом того, що вони можуть діяти синхронно і захищають своїх союзників.

Воллес сказав, що Росії слід очікувати на санкції, ізоляцію та збільшення присутності НАТО, якщо Москва зробить "дурну помилку, вторгнувшись у суверенну країну, що з власної волі виявила бажання не тільки стати частиною НАТО, але й діяти по-своєму".

Блащак заявив, що Варшава і Лондон готові ухвалити подальші рішення на двосторонній основі або через НАТО, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну.

Польський міністр заявив, що його країна близька до укладання оборонного меморандуму про взаєморозуміння з Великою Британією й Україною.

"Виходячи з історичного досвіду, тільки рішуче стримування може зупинити будь-яку потенційну російську агресію, - сказав він. - Але також виходячи з недавнього досвіду, ми бачимо, що політика умиротворення лише спонукає потенційного супротивника до дії". За матеріалами Цензор.НЕТ